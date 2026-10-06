मेरठ: नकली नोट की बरामदगी दिखाकर पीड़ितों को फंसाने वाले दो कांस्टेबल समेत पांच भेजे जेल, जानें क्या है मामला

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भावनपुर थाने में तैनात 2025 बैच के सिपाही हाथरस जनपद के टीकरी कलां निवासी प्रसन्नजीत और नंगला मेवा गांव निवासी आशीष, हिस्ट्रीशीटर ज्ञानपुर निवासी साजिद उर्फ पिस्टल के साथ मिलकर नकली नोट के नाम पर पीड़ितों से धोखाधड़ी का काम करते थे। आरोपी हिस्ट्रीशीटर दो साल पहले मुजफ्फरनगर में भी नकली नोट के मामले में जेल गया था। जेल से जमानत के बाद दोबारा से गैंग बनाकर काम शुरू कर दिया था। भावनपुर थाना पुलिस ने दोनों सिपाही व हिस्ट्रीशीटर के अलावा उसके दो साथी किनानगर निवासी फैजान और अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी है।

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एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार, ग्राम जयसिंहपुर, मवाना निवासी इरशाद ने पांच अक्तूबर को भावनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ज्ञानपुर के जंगल में ट्यूबवेल के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार आरोपी हिस्ट्रीशीटर साजिद, फैजान व अभिषेक ने उसे रोक लिया। सूचना के बाद दोनों आरोपी सिपाही प्रसन्नजीत व आशीष भी मौके पर आ गए। आरोपियों ने सिपाहियों के साथ मिलकर उससे 50 हजार रुपये लूट लिए और उसे नकली नोटों की गड्डी दिखाते हुए जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर व सिपाही वहां से चले गए।



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पीड़ित ने मामले की जानकारी एसएसपी को दी थी। इसके बाद एसएसपी ने मामले की विभागीय जांच शुरू की। जांच में दोनों सिपाही दोषी पाए गए। सोमवार को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर व उसके साथियों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने आरोपी सिपाहियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से लूट की रकम में से 25 हजार रुपये, .315 बोर का तमंचा, कारतूस, दो मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक मिली है। इसके अलावा 37 ऐसी गड्डियां बरामद हुई हैं, जिनके ऊपर 100, 200 और 500 रुपये के असली नोट लगे थे और अंदर नकली नोट थे। आरोपी ने बताया कि इन गड्डियों का इस्तेमाल लोगों को रुपये दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने में किया जाता था।



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