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Meerut News: रछौती के झगड़े में दूसरे पक्ष की भी प्राथमिकी दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 11:27 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:27 PM IST
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FIR registered against the other party as well in the Rachhauthi dispute.
मुंडाली। थाना मुंडाली के रछौती गांव में गत सप्ताह हसनपुर कलां और रछौती के युवकों के बीच झगड़ा हुआ था। इसमें राय सिंह के परिजनों ने कुणाल और करन को पीटा। करन की तहरीर पर पुलिस ने राय सिंह समेत चार नामजद और आठ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार किया था। राय सिंह के परिजनों ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसएसपी मेरठ से शिकायत की थी।
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एसएसपी के आदेश पर मंगलवार को राय सिंह की माता मंजू देवी की ओर से पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोप लगाया कि कुणाल, राजा, करण, अनुज और 10 अज्ञात ने 29 सितंबर को उनके बेटों से मारपीट कर जातिसूचक शब्द कहे। आरोप लगाया कि तीन अक्तूबर को आरोपियों ने घर में घुस कर फिर हमला किया।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि दूसरे पक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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