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Meerut News: अजराडा में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले

Tue, 06 Oct 2026 10:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:43 PM IST
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Remains of a banned animal found in Ajrada.
मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव अजराडा के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले है। पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना पर जांच शुरू कर दी है।
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अजराडा के मजरे इलाहाबाद की मढैया निवासी मोनू कुमार को अपने गन्ने के खेत में खून और घसीटने के निशान मिले। उन्होंने तुरंत बजरंग दल के जिला संयोजक हर्ष शर्मा को सूचित किया। हर्ष शर्मा और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुंडाली थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी।
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मुंडाली थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जांच के लिए एकत्र किए। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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