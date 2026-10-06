Meerut News: अजराडा में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले

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अजराडा के मजरे इलाहाबाद की मढैया निवासी मोनू कुमार को अपने गन्ने के खेत में खून और घसीटने के निशान मिले। उन्होंने तुरंत बजरंग दल के जिला संयोजक हर्ष शर्मा को सूचित किया। हर्ष शर्मा और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुंडाली थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी।मुंडाली थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जांच के लिए एकत्र किए। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।