Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 4 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 04-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:29 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खेत में पलटी कार, छह घायलcrime news और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठीं छात्राएं और शिक्षक
विज्ञापन
01:26 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: ई-रिक्शा की टक्कर लगने से बाइक सवार दो छात्रों समेत तीन घायलcrime news और पढ़ें
01:25 AM, 04-Oct-2026
Muzaffarnagar News: किसानों ने खिलाए फूल...मंडी में बन गए धूलcivik और पढ़ें
01:25 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: एक दिन की नवजात बच्ची की मौत, हत्या के शक में कराया पोस्टमार्टमcrime news और पढ़ें
01:24 AM, 04-Oct-2026
Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रमcity me aaj और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:24 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: 10वीं की छात्रा को घर में खींचकर दुष्कर्म कियाcrime news और पढ़ें
01:23 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: जिला अस्पताल में घुसा सांप, वार्ड ब्वॉय को डसाsnake news और पढ़ें
01:20 AM, 04-Oct-2026
Baghpat News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिजcourt news और पढ़ें
01:12 AM, 04-Oct-2026