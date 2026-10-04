Meerut News: खाली प्लॉटों पर टैक्स लगाने और बढ़ोतरी के विरोध में फूटा आक्रोश

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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। कस्बा करनावल में नगर पंचायत की ओर से कर बढ़ोतरी और खाली प्लॉटों पर कर लगाए जाने को लेकर कस्बा निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र मास्टर के नेतृत्व में हुई बैठक में लोगों ने कर निर्धारण को गलत बताते हुए नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।कस्बा निवासियों ने दो टूक कहा कि यदि कर संबंधी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो नगर पंचायत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। बैठक का संचालन इंदरपाल मास्टर ने किया। संबोधन में रामपाल दादा ने कहा कि नगर पंचायत द्वारा लगाए गए कर को लेकर कस्बा निवासियों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना था कि जिन खाली प्लॉटों में कोई निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है। उन पर कर लगाना उचित नहीं है। इसके साथ ही कर में की गई बढ़ोतरी को भी वापस लेने की मांग की गई।अध्यक्ष लोकेंद्र कुमार ने कस्बा निवासियों की समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखने और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर निर्धारण में किसी तरह की खामी है तो उसे अधिकारियों के संज्ञान में लाकर नियमानुसार समाधान कराया जाएगा। कस्बा निवासियों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।इस दौरान अनुज बजरंगी, सभासद रुपेश, रंजन, मांगे, भगत, अमरजीत, अनिल, विशाल, नरेंद्र, नरेश समेत बड़ी संख्या में कस्बा निवासी मौजूद रहे।