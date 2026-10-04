Meerut News: डेयरी संचालक पर कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप

विज्ञापन

--

--

--

--

--

मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 में दूसरी डेयरी पर दूध निकालने में मदद करना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात से नाराज डेरी संचालक और उसके साथियों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा। आरोप है कि भैंस का यूरिन पिलाने की भी कोशिश की गई।जागृति विहार निवासी मुकेश कुमार ने मेडिकल थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि वह कई साल से सेक्टर-8 में डेयरी पर काम कर रहा है। शुक्रवार को उसने दूसरे युवक की डेयरी पर जाकर दूध निकाल दिया था। इसकी जानकारी होने पर डेयरी संचालक नाराज हो गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।