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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Dairy operator accused of holding employee hostage and beating him.

Meerut News: डेयरी संचालक पर कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप

Sun, 04 Oct 2026 10:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:18 PM IST
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Dairy operator accused of holding employee hostage and beating him.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 में दूसरी डेयरी पर दूध निकालने में मदद करना एक कर्मचारी को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात से नाराज डेरी संचालक और उसके साथियों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा। आरोप है कि भैंस का यूरिन पिलाने की भी कोशिश की गई।

जागृति विहार निवासी मुकेश कुमार ने मेडिकल थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि वह कई साल से सेक्टर-8 में डेयरी पर काम कर रहा है। शुक्रवार को उसने दूसरे युवक की डेयरी पर जाकर दूध निकाल दिया था। इसकी जानकारी होने पर डेयरी संचालक नाराज हो गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।
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