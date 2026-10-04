Meerut News: अमरपुर ने रोमांचक मुकाबले में फाइनल में जगह बनाई

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मुकाबले में पसवाड़ा की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 8 विकेट खोकर 87 रन बनाए और अमरपुर की टीम के सामने 88 रनों का लक्ष्य रखा। शुरुआत में पसवाड़ा की टीम ने संभलकर बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन अमरपुर के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। समय-समय पर विकेट हासिल कर अमरपुर के गेंदबाजों ने पसवाड़ा की टीम को बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से रोक दिया। पसवाड़ा के बल्लेबाज 87 रन के स्कोर पर ही सिमट गए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमरपुर की टीम ने नौ ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 88 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही अमरपुर क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में दुष्यंत चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

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माछरा। चौधरी प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज के खेल प्रांगण में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को दूसरे सेमीफाइनल में पसवाड़ा क्रिकेट टीम और अमरपुर क्रिकेट टीम के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए शानदार प्रदर्शन किया। अमरपुर की टीम ने लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए मुकाबला अपने नाम करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया।