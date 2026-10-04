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Meerut News: विश्व एनक्लेव समिति ने किया चुनाव बहिष्कार का आह्वान

Sun, 04 Oct 2026 10:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:56 PM IST
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vishv encleve news

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मेरठ।
विश्व एनक्लेव सहित आसपास की कॉलोनियों में जलभराव से लोग परेशान हैं। बिना बारिश के भी कई मुख्य मार्गों पर पानी भरा है और बारिश के बाद घरों में पानी घुस जाता है। समिति पदाधिकारी संजय शर्मा ने कहा कि महापौर, विधायक और मंत्री के समक्ष समस्या उठाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। रविवार को भी कई मार्ग जलमग्न रहे। समिति ने समस्या का समाधान न होने पर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया। इस दौरान समिति पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने कॉलोनी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया।
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