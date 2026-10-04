Meerut News: रंजिश में दो युवकों को बंधक बना कर पीटा, गंभीर घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव रछौती में शनिवार रात पुरानी कॉलेज रंजिश को लेकर दो युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। एक पक्ष ने कुणाल और करण को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।पुलिस ने करण की तहरीर पर राय सिंह, मोनू, चिरंजीलाल और अभिताभ सहित 8 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।किठौर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कलां निवासी अनुज और रछौती निवासी राय सिंह का करीब 20 दिन पहले किसी बात को लेकर माछरा कॉलेज के बाहर झगड़ा हो गया था। इसी मामले में समझौता कराने के उद्देश्य से अनुज का बड़ा भाई कुणाल और उसका दोस्त मवाना के ग्राम खाईखेड़ा निवासी करण दोनों बाइक से सवार होकर ग्राम रछौती में राय सिंह के यहां पहुंचे थे। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। राय सिंह पक्ष ने कुणाल और करण की पिटाई कर दी गई, जिसमें दोनों काफी गंभीर रूप से घायल हो गए।पुलिस कार्रवाई पर सवालदूसरे पक्ष के नरेश सिंह ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुणाल और करण उनके घर में जबरन घुसे थे और उनके पास से तमंचा व कारतूस भी मिले थे। आरोपी अभिताभ की पत्नी पिंकी ने भी कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्हें बेवजह पकड़ा गया। नरेश कुमार पक्ष के लोग न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। सीओ किठौर विश्व ज्योति रॉय ने पुलिस पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एक पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर चोर आरोपियों को जेल भेजा गया है और जांच जारी है।