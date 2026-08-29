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Meerut News: मेरठ के तीन युवकों की राजस्थान में हुए सड़क हादसे में मौत

Sat, 29 Aug 2026 11:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:25 PM IST
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Three youths from Meerut killed in a road accident in Rajasthan.
मृतकों में दो मवाना और एक किठौर-शाहजहांपुर का निवासी
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-अलवर के पास मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी पिकअप

- हादसे में चालक समेत दो युवक हुए घायल
- मवाना से नर्सरी के पौधे लेकर राजस्थान के राजगढ़ जा रहे थे
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ/मवाना। मवाना से नर्सरी के पौधे लेकर पिकअप से राजस्थान के राजगढ़ जा रहे तीन युवकों की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पास हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में दो युवक शबाहत (22), अफसर (19) मवाना और तीसरा शादाब (35) किठौर-शाहजहांपुर का निवासी है। हादसा शनिवार सुबह करीब चार बजे उस समय हुआ जब एक ट्रक की साइड लगने के बाद पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे में पिकअप चालक और नर्सरी मालिक का बेटा गंभीर घायल हुए।
जानकारी के अनुसार, कस्बा मवाना निवासी शाहनवाज की मेरठ रोड पर नर्सरी है। शुक्रवार की शाम चार बजे के आसपास सभी लोग नर्सरी से पिकअप में पौधे भरकर राजस्थान के राजगढ़ के लिए चले थे। पिकअप गाड़ी में नर्सरी मालिक का पुत्र औरंगजेब, मवाना के मोहल्ला कल्याण सिंह निवासी शबाहत, गढ़ी निवासी अफसर और किठौर-शाहजहांपुर के मोहल्ला खुशबाशियान निवासी शादाब सवार थे। पिकअप गाड़ी को मवाना निवासी उजैर चला रहा था। नर्सरी मालिक के पुत्र औरंगजेब ने बताया कि देर रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जब वे अलवर के पास पहुंचे तो साइड से ओवरटेक करते हुए गुजरे ट्रक की साइड लगने से पिकअप अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई।
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हादसे में पिकअप में पीछे बैठे शबाहत, अफसर व शादाब पिकअप पलटने से उसके नीचे दब गए। सूचना पर पहुंची राजस्थान पुलिस ने सभी को निकाल कर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां तीनों शबाहत, अफसर व शादाब को मृत घोषित कर दिया। जबकि नर्सरी मालिक का पुत्र औरंगजेब व चालक उजैर घायल हो गए। शनिवार देर रात मवाना पहुंचे युवकों के शवों को गमगीन माहौल में स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाया। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि राजस्थान में हादसे की सूचना राजस्थान पुलिस से मिली थी। परिजनों को इस संबंध में तत्काल जानकारी दे दी गई थी।
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पांच दिन पहले हुई थी सगाई
मवाना। कस्बा निवासी शबाहत दो भाई थे। यह छोटा था। बड़ा भाई भी मजदूरी करता है। पिता का इंतकाल हो चुका है। परिजनों ने बताया कि शबाहत की पांच दिन पहले ही सगाई हुई है। वह मजदूरी करता था। वहीं अफसर के भाई शादाब ने बताया कि वह चार भाई और एक बहन हैं। शादाब टाइल्स पत्थर का काम करता है, जबकि अफसर मजदूरी के साथ-साथ नाई का काम भी करता था।

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परिवार में मातम पसरा
किठौर। शाहजहांपुर निवासी शादाब की मौत की सूचना शनिवार को लगी। सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। शादाब मवाना नर्सरी में पौधे लगाने का काम करता था। शादाब के एक बेटी और तीन बेटे हैं। बड़ा बेटा 12 साल का है। शनिवार शाम को उसका शव राजस्थान से शाहजहांपुर आया। उसकी मौत से कस्बे में भी शोक व्याप्त है।
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