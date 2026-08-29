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Meerut News: कचहरी समाचार<bha>--</bha>

Sat, 29 Aug 2026 10:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:26 PM IST
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The Meerut Bar Association boycotted the meeting due to the non-arrival of officials.
अधिकारियों के न आने से मेरठ बार एसोसिएशन ने मीटिंग का किया बहिष्कार
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेरठ कचहरी की सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठक में वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के न आने से खफा मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक का बहिष्कार किया। जिसको लेकर शनिवार को सुरक्षा से संबंधित किसी भी पहलू पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

पिछले काफी लंबे समय से कचहरी में सुरक्षा को लेकर बार पदाधिकारियों द्वारा जिला जज से एक बैठक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नगर निगम अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किए जाने के लिए कहा था, ताकि कचहरी में अराजक तत्वों के प्रवेश, पार्किंग समस्या व अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो सके।
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शनिवार को इस संबंध में बैठक होने की सूचना न्यायिक प्रशासन द्वारा मेरठ बार एसोसिएशन को दी गई थी। शनिवार की सुबह मालूम करने पर पता चला कि इस बैठक में कोई भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा। इसके चलते मेरठ बार एसोसिएशन ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने से इन्कार कर दिया। इस संबंध में मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा व महामंत्री परवेज आलम ने जिला जज को सुबह ही लिखित रूप में सूचित किया कि इस बैठक में पूर्व से ही अधिकारीगण उपस्थित नहीं होते हैं और बार के सुझावों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। न ही किसी भी कार्रवाई से बार को अवगत कराया जाता है। बार पदाधिकारियों ने पुलिस व प्रशासन के कचहरी की सुरक्षा को लेकर बरते जा रहे रूखे व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है।
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कचहरी स्थित डाकखाने में अधिवक्ताओं के लिए पृथक काउंटर
मेरठ। कचहरी में तमाम न्यायिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले भारत डाकघर स्थित मेरठ कचहरी में लगने वाले समय से बचने के लिए मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने भारत सरकार को पत्र लिखा था। निवेदन किया था कि मेरठ कचहरी स्थित डाकखाने में अधिवक्ताओं के लिए एक पृथक काउंटर बनाया जाना चाहिए जिससे कि अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण समय खराब न हो। जिसको लेकर मुख्य डाकघर अधिकारी कानपुर द्वारा आदेश पारित किए गए और शनिवार को कचहरी डाकघर में अधिवक्ताओं के लिए पृथक काउंटर नंबर एक शुरू कर दिया गया है। इस काउंटर पर सिर्फ अधिवक्ताओं द्वारा ही कार्य किया जा सकेगा।
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बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं में सख्ती
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शनिवार को मेरठ बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने अदालतों में घूम-घूमकर न्यायिक कार्य न किए जाने का आह्वान अधिवक्ताओं से किया। कुछ अदालतों में कुछ अधिवक्ता न्यायिक कार्य करते हुए पाए गए। जिन्हें चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि भविष्य में बार के निर्णय का उल्लंघन किया जाता है तो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने शीघ्र ही इस मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में सख्त निर्णय लेकर रणनीति बनाए जाने की बात कही है।
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सस्ता सुलभ त्वरित न्याय की मांग को लेकर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का जिला सम्मेलन
मेरठ। मेरठ से इलाहाबाद न्याय पाने के लिए 610 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने और सस्ता सुलभ त्वरित न्याय में आ रही परेशानियों को लेकर आज रविवार को पंडित नानकचंद सभागार में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का जिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खान और सचिव चौधरी देवेंद्र सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजवीर सिंह ने बताया कि न्याय जनतंत्र धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद वर्तमान में जनता के लिए बेहद जरूरी हैं। जिसको लेकर यूनियन अपना 15 वां जिला सम्मेलन रविवार को आयोजित कर रही है। जिसमें विचार विमर्श के पश्चात मिलने वाली राय से प्रदेश व केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा।
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एससी-एसटी के आरोप में एसएसपी के विरुद्ध दायर मुकदमा वापस
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में मेरठ कचहरी में प्रदर्शन के दौरान पूर्व एसएसपी अविनाश पांडेय सहित अन्य तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर अनिल प्रधान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया है।
गत माह ललिता गौतम की हत्या को लेकर लोगों ने मेरठ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन का विरोध करने और रवि गौतम को पीटे जाने के आरोप में अनिल प्रधान अधिवक्ता द्वारा एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए न्यायालय स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय व अन्य पुलिस वालों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मार-पिटाई व गाली-गलौज की थी। जिस पर कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी।
शनिवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी परंतु अधिवक्ता अनिल प्रधान ने अपने मुकदमे पर बल देने से इन्कार करते हुए उसे वापस ले लिया। वहीं एक दूसरा मामला जो रवि गौतम द्वारा दर्ज कराया हुआ है पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 की तिथि नियत की हुई है।

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मेरठ बंद को लेकर व्यापारियों को समर्थन दिए जाने से जिला बार एसोसिएशन का इन्कार
मेरठ। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में दो सितंबर को मेरठ बंद किए जाने को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने अपना समर्थन वापस ले लिया है।
इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्र सिंह ने बताया कि उप्र सरकार अपना काम विधि अनुसार कर रही है। हाल ही में सीएमओ द्वारा भी नर्सिंग होमों के विरुद्ध जारी किए गए नोटिसों को वापस ले लिया है। वहीं आवास विकास परिषद द्वारा भी बिल्डिंगों को तोड़े जाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में बंद को समर्थन दिए जाने का कोई तत्काल जरूरत नहीं है। आगे जो भी न्याय हित में व जनता के हित में होगा उस संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे।
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