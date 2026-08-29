Meerut News: रक्षाबंधन मेले के मुख्य द्वार पर लगे गार्डर से 12 घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीलावड़। लावड़ के मीठेपुर मार्ग पर चल रहे दस दिवसीय रक्षाबंधन मेले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को मेले के मुख्य द्वार पर वाहनों को अंदर जाने से रोकने के लिए लगाया गया लोहे का नुकीला गार्डर राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया। गार्डर की ऊंचाई कम होने के कारण राहगीरों के सिर उससे टकराते रहे। सुबह से शाम तक 12 से अधिक लोग घायल हो गए। कई लोगों के सिर में टांके लगवाने पड़े। लोगों ने प्रशासन और मेला आयोजकों से गार्डर हटवाने की मांग की है।शनिवार को मेले के मुख्य द्वार पर लगाया गया गार्डर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। बाइक से जा रहे गांव मामेपुर निवासी श्रीपाल का सिर गार्डर से टकरा गया और वह लहूलुहान हो गए। उनके सिर में आठ टांके आए हैं। दौराला निवासी शुभम भी गार्डर से टकरा गए। उनका चश्मा टूटने के साथ आंख में चोट लगी है। इंचौली निवासी शब्बीर का भी सिर फट गया। उनके छह टांके आए हैं। सोफीपुर निवासी अनुज और उनकी पत्नी भी गार्डर से टकराकर घायल हो गए। सरधना निवासी पंकज टकराने के बाद सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। बाइक सवार फलावदा निवासी रोहित, संजू और प्रमोद गार्डर से टकराकर घायल हो गए। लावड़ निवासी अय्यूब और महलका निवासी तंजीम भी गार्डर की चपेट में आकर घायल हुए।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह का कहना है गार्डर हटवाने के लिए ठेकेदार को कहा गया है। जल्द ही इसे हटवा दिया जाएगा, जिससे राहगीरों को परेशानी न हो।