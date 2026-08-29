फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Temporary bridge damaged due to rising water level of the Hindon; farmers face increased difficulties.

Meerut News: हिंडन का जलस्तर बढ़ने से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त, किसानों की बढ़ी परेशानी

Sat, 29 Aug 2026 10:23 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:23 PM IST
विज्ञापन
Temporary bridge damaged due to rising water level of the Hindon; farmers face increased difficulties.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहटा। किनौनी स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के सामने हिंडन नदी पर बना अस्थायी पुल जलस्तर बढ़ने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे रोहटा क्षेत्र के साथ ही बागपत के चिरचिटा, मऊ और आसपास के गांवों के किसानों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से किसान अपने खेतों पर आने-जाने के साथ गन्ना लेकर किनौनी चीनी मिल भी पहुंचते हैं।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार करनावल ने शासन को पत्र भेजकर हिंडन नदी पर स्थायी पुल बनवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह अस्थायी पुल हर वर्ष क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे किसानों को काफी परेशानी होती है और गन्ने की ढुलाई भी प्रभावित होती है। बताया कि तीन दिन पहले बागपत निवासी दो व्यक्ति बाइक समेत नदी में बह गए थे। कई बार बड़े हादसे होने के बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने मांग की कि किसानों की समस्या को देखते हुए गन्ना विभाग अथवा किनौनी चीनी मिल प्रबंधन द्वारा यहां स्थायी पुल का निर्माण कराया जाए ताकि किसानों को आवागमन में परेशानी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed