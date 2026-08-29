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Meerut News: एनसीसी थल सैनिक प्रतियोगिता के लिए आदित्य सोम का दिल्ली कैंट चयन

Sat, 29 Aug 2026 10:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:06 PM IST
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Aditya Som selected for the NCC Thal Sainik Camp at Delhi Cantt.
सरधना। जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाड़ के एनसीसी कैडेट आदित्य सोम का थल सैनिक प्रतियोगिता (बालक वर्ग) 2026 के लिए दिल्ली कैंट में चयन हुआ है। उनके चयन से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
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विद्यालय की ओर से बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ और नीलकंठ कॉलेज मोदीपुरम में आयोजित थल सेना कैंप द्वितीय एवं सीएटीसी-264 कैंप में फायरिंग प्रतियोगिता के आधार पर 70 यूपी बटालियन एनसीसी मेरठ से कैडेट आदित्य सोम पुत्र सुबोध कुमार का चयन किया गया।
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आदित्य के चयन पर विद्यालय प्रबंधक शिवकुमार सोम, प्रधानाचार्य डॉ. मंजू देवी, एनसीसी प्रभारी मुनिराम सिंह, यशपाल सिंह समेत शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिवार ने कैंप कमांडेंट कर्नल सौरव डिमरी, डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरव शाही समेत कैंप के अधिकारियों का आभार जताया।
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