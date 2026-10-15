नौगांव पहुंचे सीएम धामी, स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को नौगांव पहुंचे। यहां वह बर्निगाड महाविद्यालय सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद जनता के बीच पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

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