{"_id":"6ac2616348d3ed7abb04c45e","slug":"video-uttarkashi-students-sensitized-about-wildlife-conservation-and-safety-from-wild-animals-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"उत्तरकाशी: वन्यजीव संरक्षण व वन्य जीवों से सुरक्षा को लेकर छात्रों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अपर यमुना वन प्रभाग के तहत वन्यजीव संरक्षण तथा वन्य जीवों से सुरक्षा को लेकर छात्रों को किया जागरूक- गुलदार-भालू से सामना होने पर बरती जाने वाली सावधानियों की दी जानकारी, सर्पदंश पर नुक्कड़ नाटक से किया गया जागरूक।। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, वनकर्मियों एवं अन्य लोगों ने वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली।।

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