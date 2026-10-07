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यमुनोत्री हाईवे पर पाली गाड़ से जानकीचट्टी तक आवाजाही बहाल, सारी गाड़ के पास अभी बंद

Renu Saklani

Updated Wed, 07 Oct 2026 08:59 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 08:59 AM IST







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बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर पाली गाड़ से जानकीचट्टी तक मशीन ऑपरेटरों की कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही बहाल कर दी गई है। हालांकि, सारी गाड़ के पास तड़के भारी भूस्खलन होने के कारण हाईवे पर आवाजाही अभी बंद है। एनएच के ईई मनोज रावत ने बताया कि सारी गाड़ के पास हाईवे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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