फोटो सहितउत्तरकाशी। रामलीला मैदान में आयोजित पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण गो गंगा प्रतिष्ठा यज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा में इन दिनों गंगा और रवांई घाटी की समृद्ध देव परंपरा के दर्शन हो रहे हैं। यज्ञ में शामिल होने के लिए दोनों घाटियों के विभिन्न गांवों से 55 से अधिक देव डोलियां पहुंची हैं। इस धार्मिक आयोजन का विशेष आकर्षण भटवाड़ी ब्लॉक के पंचगांव के आराध्य समेश्वर देवता हैं जो स्वयं यज्ञ मंडप में विराजमान होकर पूरे अनुष्ठान के साक्षी बन रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विद्वान ब्राह्मणों की ओर से हवन कुंडों में आहुतियां अर्पित की जा रही हैं।रैथल गांव के पंडित सुरेश रतूड़ी ने बताया कि समेश्वर देवता रैथल, नटीण, क्यार्क, बंद्राणी और भटवाड़ी गांव के आराध्य देवता हैं। इन पांच गांवों में देवता की विशेष मान्यता है। उन्होंने बताया कि महायज्ञ में शामिल होने के लिए रवांई और गंगा घाटी के गांवों से 55 से अधिक देव डोलियां पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पहुंची हैं। देव डोलियों के आगमन से रामलीला मैदान का वातावरण भक्तिमय हो गया है। उन्होंने कहा कि काशी के भू-पति और बाड़ाहाट क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता के आदेश के बाद समेश्वर देवता को इस पंचकुंडीय यज्ञ में विराजमान रहने की अनुमति मिली है। समेश्वर देवता के मार्गदर्शन में पांचों हवन कुंडों में विधि-विधान के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। यज्ञ में जनपद, प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं लोककल्याण की कामना की जा रही है।