फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   There will be a discussion in Pantnagar on the prevention of human trafficking

वीडियो: पंतनगर में आज मानव तस्करी सम्मेलन, नेपाल से भारत तक फैले नेटवर्क पर कसेगा शिकंजा

Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
Heera
Heera Heera
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
There will be a discussion in Pantnagar on the prevention of human trafficking
नेपाल से भारत तक फैले मानव तस्करी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने और पीड़ितों के सुरक्षित पुनर्वास की रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में राज्यस्तरीय मानव तस्करी सम्मेलन होगा। सम्मेलन में उत्तराखंड समेत छह राज्यों के पुलिस अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियां, अर्द्धसैनिक बल, प्रशासन और सामाजिक संगठनों से जुड़े करीब 134 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। नेपाल की सामाजिक संस्था मैती के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बृहस्पतिवार को पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आईजी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि सम्मेलन में सीमा पार और अंतरराज्यीय तस्करी के नेटवर्क के साथ ही साइबर माध्यमों से होने वाली मानव तस्करी पर विशेष मंथन होगा। पीड़ितों की पहचान, रेस्क्यू, कानूनी कार्रवाई और सुरक्षित पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर रहेगा। जिले की 13 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के नोडल अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, श्रम, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समितियों और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। कुमाऊं में सामने आए मामलों के अनुभव भी सम्मेलन में साझा किए जाएंगे। आधुनिक तरीकों से जांच और बचाव पर जोर सम्मेलन में विशेषज्ञ मानव तस्करी के बदलते तौर-तरीकों, आधुनिक तकनीक से जांच, साक्ष्य जुटाने, बचाव अभियान और पीड़ितों के पुनर्वास के अनुभव साझा करेंगे। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती और एसएसपी अजय गणपति ने बृहस्पतिवार को पंतनगर विश्व विद्यालय के गांधी हॉल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और प्रवेश-निकास व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। सम्मेलन में शामिल विशेषज्ञ डॉ. वी. मुरुगेशन एडीजी अपराध, निवेदिता कुकरेती आईजी कुमाऊं, पी.एम. नायर पूर्व डीजी एनडीआरआफ, जनक बहादुर चंद संस्थापक एसडब्ल्यूआरसी बनबसा, राजेश मनी संस्थापक मदद फाउंडेशन, रविकांत संयोजक शक्ति वाहिनी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, जीसी पंचोली संयुक्त निदेशक विधि, अपर्णा अवस्थी एपीओ, अंजू कुमार सिंह हरिद्वार और एसएसपी ऊधमसिंहनगर।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर
Himachal Pradesh
08 Oct 2026

लखनऊ के मलिहाबाद में बेहता नाले में डूबा युवक, तलाश जारी; गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की

Youth drowns in Behta drain in Lucknow Malihabad angry locals attempted to block road
Lucknow
08 Oct 2026

Video: महिला-साइबर अपराध पर कसेंगी शिकंजा, जनता से संवाद बढ़ेगा

Video: महिला-साइबर अपराध पर कसेंगी शिकंजा, जनता से संवाद बढ़ेगा
Barabanki
08 Oct 2026

लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को विधायक ने बांटी राहत सामग्री

MLA distributes relief material to flood victims in Lucknow Faizullaganj
Lucknow
08 Oct 2026

लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी पुलिस में चयनित 470 कुशल खिलाड़ियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी पुलिस में चयनित 470 कुशल खिलाड़ियों को सौंपे नियुक्ति पत्र
Lucknow
08 Oct 2026
विज्ञापन

Video: टीबी मुक्त भारत अभियान, पायलट प्रोजेक्ट में यूपी के सात जिलों में अयोध्या भी शामिल

Video: टीबी मुक्त भारत अभियान, पायलट प्रोजेक्ट में यूपी के सात जिलों में अयोध्या भी शामिल
Ayodhya
08 Oct 2026

खबर का असर: कुरसौली में नालियों और गलियों में दवा का हुआ छिड़काव

Impact of the Report: Disinfectant Sprayed in Kursauli’s Drains and Lanes
Kanpur
08 Oct 2026
विज्ञापन

Video: कुर्सी पर रहते हुए रामभक्तों पर गोली चलवाते हैं, सत्ता से बाहर रहते भगवत कथा में पहुंचते हैं

Video: कुर्सी पर रहते हुए रामभक्तों पर गोली चलवाते हैं, सत्ता से बाहर रहते भगवत कथा में पहुंचते हैं
Ayodhya
08 Oct 2026

जेआईआईटी में बोले एल मुरुगन: 2030 तक 100 अरब डॉलर की क्रिएटिव इकोनॉमी, युवाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर

L Murugan addressed youth regarding employment at JIIT
Noida
08 Oct 2026

चंदौली : मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी, नौ अक्तूबर को टांडाकला में जुटेंगे खिलाड़ी

Chandauli: Preparations for the divisional Kho-Kho competition are completeplayers will gather at Tanda Kala on October 9
Chandauli
08 Oct 2026

सीआईए जीरा ने तीन पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस समेत तीन आरोपी पकड़े, एक अन्य हत्या मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

CIA Zira apprehended three accused persons, recovering three pistols and 20 live cartridges.
Chandigarh-Punjab
08 Oct 2026

अमृतसर: मैड संधू हत्याकांड में मुख्य शूटर अहमदाबाद से गिरफ्तार, अब तक छह आरोपी काबू

Main shooter in Mad Sandhu murder case arrested from Ahmedabad.
Amritsar
08 Oct 2026

अमृतसर: सीबीआई कार्रवाई के बाद सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल, बाजवा ने मांगा 65 हजार नौकरियों पर श्वेत पत्र

Bajwa attacks AAP government.
Amritsar
08 Oct 2026

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा से पहले आउटर सिराज भवन की खस्ता हालत पर विधायक लोकेंद्र कुमार ने उठाए सवाल

MLA Lokendra Kumar raises questions about the dilapidated condition of Outer Seraj Bhawan ahead of the International Kullu Dussehra.
Rampur Bushahar
08 Oct 2026

संतकबीरनगर: राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च

congress holds foot march in support of rahul gandhi in santkabir nagar
Sant Kabir Nagar
08 Oct 2026

VIDEO: मथुरा में प्रदर्शन के दाैरान भिड़े कांग्रेसी, लात-घूंसों के साथ चली चप्पलें

Congress workers clash and exchange blows during protest against Chief Election Commissioner in Mathura
Mathura
08 Oct 2026

अमर उजाला पर देखें मेरठ और आसपास की बड़ी खबरें

अमर उजाला पर देखें मेरठ और आसपास की बड़ी खबरें
Meerut
08 Oct 2026

आगरा-बृज की दिनभर की बड़ी खबरें और हर जरूरी अपडेट

आगरा-बृज की दिनभर की बड़ी खबरें और हर जरूरी अपडेट
Agra
08 Oct 2026

फिरोजपुर में पुलिस ने पकड़ी 20 किलो से अधिक हेरोइन

20 kg of heroin seized in Firozpur
Chandigarh-Punjab
08 Oct 2026

महराजगंज: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में दिया धरना

Outsourced employees staged protest at district hospital maharajganj
City and States Archives
08 Oct 2026

अमर उजाला पर देखें चंडीगढ़- पंजाब की हर बड़ी खबर

अमर उजाला पर देखें चंडीगढ़- पंजाब की हर बड़ी खबर
Chandigarh-Punjab
08 Oct 2026

नमकीन फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, कमियां मिलने पर नोटिस; VIDEO

Food Safety Department raids savory snack factory notice issued after deficiencies found
Chandauli
08 Oct 2026

महराजगंज: वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर लेखपालों ने किया विरोध

Lekhpals staged a protest over demands including salary hike in maharjganj
Maharajganj
08 Oct 2026

कांसल में डेढ़ करोड़ की चोरी का खुलासा, 13 साल से घर में काम कर रही नौकरानी समेत चार गिरफ्तार

कांसल में डेढ़ करोड़ की चोरी का खुलासा, 13 साल से घर में काम कर रही नौकरानी समेत चार गिरफ्तार
Chandigarh-Punjab
08 Oct 2026

VIDEO: आगरा में खेरिया-ईदगाह आरओबी पर जल्द ही बंद होगा आवागमन, रेलवे कराएगा मरम्मत कार्य

Traffic movement on Kheria-Idgah ROB in Agra will soon be closed
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: सांसदों के सुझावों से ट्रेनों और स्टेशनों के विकास की योजना बनाएगा रेलवे

Railways will formulate plans for development of trains and stations based on suggestions from Members of Parliament
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: महिला से चेन स्नैचिंग करने वाला लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

Chain snatcher arrested in police encounter
Mainpuri
08 Oct 2026

VIDEO: आगरा कैंट की चार ट्रेनें तीन दिन रहेंगी निरस्त

Four trains from Agra Cantt will remain cancelled for three days
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: खंदौली में बनेगा नया बस अड्डा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

New bus terminal to be built in Khandauli
Agra
08 Oct 2026

VIDEO: एडीआरडीई की बड़ी उपलब्धि, 21 किमी ऊंचाई तक उड़ाया स्वदेशी एयरशिप प्लेटफार्म

Major achievement for ADRDE Indigenous airship platform flown to an altitude of 21 km
Agra
08 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed