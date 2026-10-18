{"_id":"6ad4e950f49bef111f006783","slug":"video-khatima-cm-dhami-had-his-car-stopped-near-a-railway-crossing-and-enjoyed-some-peanuts-from-a-street-vendors-cart-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"खटीमा: सीएम धामी ने रेलवे फाटक के पास रुकवाई कार, ठेले पर लिया मूंगफली का स्वाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खटीमा: सीएम धामी ने रेलवे फाटक के पास रुकवाई कार, ठेले पर लिया मूंगफली का स्वाद

Alka Tyagi

Updated Sun, 18 Oct 2026 09:14 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 09:14 PM IST







Link Copied



खटीमा: सीएम धामी ने रेलवे फाटक के पास रुकवाई कार, ठेले पर लिया मूंगफली का स्वाद

विज्ञापन