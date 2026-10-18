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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Power will be out for seven hours today.

Udham Singh Nagar News: आज सात घंटे गुल रहेगी बिजली

Sun, 18 Oct 2026 02:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 18 Oct 2026 02:22 AM IST
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Power will be out for seven hours today.
रुद्रपुर। 33/11 केवी उपसंस्थान दानपुर से जुड़े क्षेत्रों में रविवार को (आज) सात घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत वितरण खंड द्वितीय रुद्रपुर ने शटडाउन की सूचना जारी की है। अधिशासी अभियंता केके पंत ने बताया कि अनुरक्षण कार्य के चलते शटडाउन लिया जा रहा है। दानपुर, भगवानपुर, अवसपुर, यमुनपुरी धाम, जाखपुर गांव, कठघर, खोराघाट, सनतनगर, जहांगीरनगर, नारायणपुर, दानसाहब, खानपुर गांव, मोहनपुर नंबर एक , मोहनपुर नंबर दो, धीमापुर, केशरपुर, सामिया लेक सिटी कॉलोनी, शारदा कॉलोनी, सिटीलिंग रोड, श्यामनगर गार्डन, किंग टावर, फैज कॉलोनी, फैसल कॉलोनी, आहूजा कॉलोनी, वंशु कॉलोनी फेस-1 व 2, गुलमोहर, लक्ष्मी विहार फेस-2, शांतिविहार, सिटी वन, सिलाकॉक कॉलोनी, मूसरानी गांव, स्वागत एन्क्लेव, सरस्वती एन्क्लेव, खुशी एन्क्लेव क्षेत्र में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बिजली बाधित रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
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