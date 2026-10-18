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प्राचीन मंदिरों को मानसखंड मंदिर माला मिशन से जोड़ने के प्रयास होंगे : विवेकदीप

Sun, 18 Oct 2026 02:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 18 Oct 2026 02:22 AM IST
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Efforts will be made to integrate ancient temples into the Manaskhand Mandir Mala Mission: Vivekdeep
किच्छा। पुरानी मंडी में श्री रामलीला का शुभारंभ भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विवेकदीप सिंह से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शुक्रवार रात हुई रामलीला के दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब को सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर मानसखंड मंदिर माला मिशन से जोड़ने का कार्य करेंगे।
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उन्होंने कहा कि किच्छा केवल एक नगर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक विरासत से समृद्ध नगरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंबे समय से बाहर से आए जनप्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक नगरी की लगातार उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से आज हम इस स्थिति में हैं कि अपनी नगरी की आवाज को शासन के उच्चतम स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। धार्मिक विरासत की उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि किच्छा की प्राचीन रामलीला हमारी सनातन संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही गौरवशाली परंपराओं की जीवंत प्रतीक है। वहां कमेटी अध्यक्ष पंडित नकद शर्मा, सुरेश उपाध्याय, अक्षय अरोड़ा, प्रह्लाद खुराना, सुनील गुप्ता आदि थे।
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