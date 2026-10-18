खटीमा पहुंचे सीएम धामी: रेलवे फाटक के पास ठेले पर लिया मूंगफली का स्वाद, फिर सुनीं जनसमस्याएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम को खटीमा पहुंचकर रेलवे फाटक के पास रुककर रवि के ठेले पर मूंगफली का स्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने निजी आवास कालापुल, नगला तराई में जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित,पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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