{"_id":"6af3fea2c18e9b81400af51f","slug":"video-beds-placed-in-various-areas-for-the-voiceless-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बेजुवानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए बिस्तर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशीपुर में बेजुवानों के लिए 500 बिस्तर तैयार करके विभिन्न क्षेत्रों में लगवाए गए हैं। मंगलवार को एमपी चौक से सामाजिक संस्था करुण्यम के पदाधिकारियों ने डॉग और गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए पराली से भरे पांच सौ बेड के दो वाहनों को रवाना किया। यह बेड एलआईसी, चीमा चौराहा, कवि नगर, मझरा, लक्ष्मीपुर पट्टी आदि क्षेत्रों में रखवाए गए हैं। संस्था का उद्देश्य सर्दियों में लावारिस जानवरों को ठंड से बचाना है। वहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर व कोच प्रियंका चौधरी, पूर्व कोतवाल विजय चौधरी, नेहांजलि बजाज, शालिनी राजपूत, हर्षदीप सिंह, नंदिनी, संदीप, निमेश, रुद्राक्षी, पूजा मौजूद रहे।

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