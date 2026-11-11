{"_id":"6af3fea2c18e9b81400af51f","slug":"video-beds-placed-in-various-areas-for-the-voiceless-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बेजुवानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए बिस्तर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: बेजुवानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए बिस्तर
काशीपुर में बेजुवानों के लिए 500 बिस्तर तैयार करके विभिन्न क्षेत्रों में लगवाए गए हैं। मंगलवार को एमपी चौक से सामाजिक संस्था करुण्यम के पदाधिकारियों ने डॉग और गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए पराली से भरे पांच सौ बेड के दो वाहनों को रवाना किया। यह बेड एलआईसी, चीमा चौराहा, कवि नगर, मझरा, लक्ष्मीपुर पट्टी आदि क्षेत्रों में रखवाए गए हैं। संस्था का उद्देश्य सर्दियों में लावारिस जानवरों को ठंड से बचाना है। वहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर व कोच प्रियंका चौधरी, पूर्व कोतवाल विजय चौधरी, नेहांजलि बजाज, शालिनी राजपूत, हर्षदीप सिंह, नंदिनी, संदीप, निमेश, रुद्राक्षी, पूजा मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।