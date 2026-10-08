मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर कांग्रेस का प्रदर्शन, नई टिहरी में मनाया काला दिवस

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को बौराड़ी साई चौक पर धरना दिया। कांग्रेस ने काला दिवस मनाया।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग की।

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