फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   The border village of Pinswad should be connected to communication facilities.

Tehri News: सीमांत गांव पिंस्वाड़ को संचार सुविधा से जोड़ा जाए

Wed, 07 Oct 2026 10:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 07 Oct 2026 10:08 PM IST
विज्ञापन
The border village of Pinswad should be connected to communication facilities.
घनसाली (टिहरी)। धर्मगंगा विकास संघर्ष समिति बूढ़ाकेदार के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के सीमांत गांव पिंस्वाड़, कोटी, अगुंडा, तितरोणा, थाती गांव को संचार सुविधा से जोड़ने की मांग उठाई।
विज्ञापन

समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गुसाईं ने बताया कि पिंस्वाड़ और ऊर्णी पूरी संचार सुविधा विहीन हैं। कहा कि बूढाकेदार, झाल, पिंस्वाड़ को जोड़ने वाली सड़क 2024 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़क न बनने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। थाती-कोट-घडिंयालधार-तितरोणा सड़क पर पड़ने वाले होलगांव गदेरा में पुल न होने से ग्रामीण जोखिम भरा आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। झाला में स्थापित क्रेशर प्लांट से स्थानीय लोगों का पानी और हवा प्रदूषित हो रहा है।
विज्ञापन

आगर-कोटी गांव की सिंचाई नहर आपदा में जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को सिंचाई के पानी नहीं मिल पा रहा है। पिंस्वाड गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र न होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। धर्म गंगा नदी के कटाव से कोटी-अगुंडा गांव को खतरा बना है। समिति के लोगों ने डीएम से सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ज्ञापन में जिला पंचायत सदस्य मकानी देवी, ग्राम प्रधान अगुंडा अमिता देवी, बचेंद्र सेमवाल, सुरेंद्र सिंह पंवार, संतोष रावत, दिनेश चंद्र भट्ट, भगवान सिंह रावत, दिनेश बिष्ट आदि के हस्ताक्षर थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed