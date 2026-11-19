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द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। इसके साथ ही भगवान मद्महेश्वर की भोग मूर्तियों को शीतकालीन पूजा-अर्चना एवं दर्शन के लिए गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। अब आगामी छह माह तक भगवान मद्महेश्वर की शीतकालीन पूजा-अर्चना एवं दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न होंगे।

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