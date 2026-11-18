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सभासद अंकुर खन्ना ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी भक्तिभाव के साथ रामलीला का आनंद ले रहे हैं। रामलीला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शुक्ला व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समिति के कार्यकर्ता विवेक खन्ना और जितेंद्र खन्ना सहित अन्य लोग आयोजन को में सहयोग कर रहे हैं। संवाद

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रुद्रप्रयाग। नगर के वार्ड संख्या दो अपर बाजार में आयोजित रामलीला में मेघनाद वध प्रसंग का मंचन किया गया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु पहुंचे। कलाकारों ने शानदार अभिनय और भावपूर्ण संवादों से दर्शकों का मन मोह लिया।