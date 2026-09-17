Rudraprayag News: हेमकुंड और बदरीनाथ की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी

ज्योतिर्मठ। बृहस्पतिवार को मौसम खराब होने पर हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ धाम के ऊंचाई वाले स्थानों पर जमकर बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बृहस्पतिवार को सुबह से मौसम बदला रहा। कुछ देर बाद हेमकुंड साहिब परिसर और बदरीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। इससे हेमकुंड साहिब क्षेत्र में ठंड बहुत बढ़ गई है। वहीं बदरीनाथ धाम में भी सुबह शाम ठंड तेज हो गई है। संवादकेदारनाथ, मद्महेश्वर व तुंगनाथ में बढ़ी ठंडरुद्रप्रयाग। जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में व निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। केदारनाथ, मद्महेश्वर व तुंगनाथ में ठंड बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग जिले में सुबह से हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। जहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं केदारनाथ में अधिकतम तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री तक रहा और न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। केदारनाथ में बारिश हो रही है और बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है। संवाद