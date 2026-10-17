{"_id":"6ad39ab4538e9fff42011d7e","slug":"video-minister-pradeep-batra-has-issued-instructions-to-level-the-ground-in-preparation-for-the-ravana-dahan-event-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"रावण दहन की तैयारियों को लेकर मैदान समतल करने के मंत्री प्रदीप बत्रा ने दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और नगर निगम की मेयर अनिता अग्रवाल ने शनिवार को नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दशहरे से पहले मैदान को समतल करने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेडियम में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि दशहरा शहर का प्रमुख पर्व है और इसमें बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मैदान की व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दशहरे से पहले मैदान को समतल करने का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि आयोजन के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने पर भी जोर दिया। मेयर अनिता अग्रवाल ने कहा कि दशहरा आयोजन को लेकर नगर निगम की ओर से आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मैदान की स्थिति बेहतर बनाने के साथ ही स्टेडियम में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों को भी समय पर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान मैदान की स्थिति और निर्माण कार्यों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मैदान को आयोजन के अनुकूल तैयार किया जाए, जिससे रावण दहन कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

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