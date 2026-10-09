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हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तेज रफ्तार कार पर चलाई गोली

Fri, 09 Oct 2026 12:14 AM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:14 AM IST
Acting on a tip-off about a weapons delivery, the police laid a trap and opened fire on a speeding car
हथियारों की सप्लाई से जुड़े संदिग्ध बदमाशों की सूचना पर गंगनहर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने देर रात कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज गति से भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए कार के टायर पर गोली चलाकर उसे रोक लिया। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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