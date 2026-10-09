हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तेज रफ्तार कार पर चलाई गोली

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हथियारों की सप्लाई से जुड़े संदिग्ध बदमाशों की सूचना पर गंगनहर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने देर रात कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज गति से भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए कार के टायर पर गोली चलाकर उसे रोक लिया। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

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