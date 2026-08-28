ऋषिकेश: तीर्थयात्रियों की बस पलटी चपेट में आने से 2 की मौत

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तीर्थयात्रियों को लेकर खारास्रोत पार्किंग से हरिद्वार जा रही बस भद्रकाली से आगे ढलान पर ब्रेक फेल होने के कारण पलट गई। वहीं सड़क किनारे बैठे दो चचेरे भाई बस की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में बस सवार 13 यात्री घायल हो गए।

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