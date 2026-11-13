{"_id":"6af6a11e3b85c375cf0adf5a","slug":"video-elderly-people-demanded-construction-of-footpaths-along-the-roads-in-pithoragarh-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पिथौरागढ़ में वरिष्ठ नागरिकों ने सीएम को भेजा ज्ञापन, फुटपाथ बनाने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: पिथौरागढ़ में वरिष्ठ नागरिकों ने सीएम को भेजा ज्ञापन, फुटपाथ बनाने की मांग
पिथौरागढ़ जिले में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम आशीष कुमार भटगाईं के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि नगर की सभी सड़कों पर फुटपाथ नहीं हैं। सड़कों के किनारे वाहन खड़े रहते हैं। इन्हीं के बीच सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन भी दौड़ते हैं। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पैदल चलना वरिष्ठ जनों का मौलिक अधिकार है। ऐसे में सड़कों पर फुटपाथ का होना जरूरी है। सभी ने जल्द नगर की सड़कों पर फुटपाथ बनाने की मांग की। वहीं सड़कों के किनारे वर्कशॉप, बारातघरों आदि जगहों पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर रोक लगाने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, राजेंद्र सिंह खनका, बिशन सिंह, सुभाष चंद्र पांडे, महिमन सिंह, पीतांबर अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।