Pithoragarh News: सेरा-सिरतोली की रामलीला में हुआ ताड़का वध

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सेरा सिरतोली में आयोजित रामलीला में विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को साथ भेजने का आग्रह करते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह और राजा दशरथ की आज्ञा पाकर दोनों भाई विश्वामित्र के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। मार्ग में भगवान राम ने ताड़का और सुबाहु वध कर मारीच को परास्त किया।इसके बाद जनकपुरी से स्वयंवर का आमंत्रण मिलने पर राम-लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। मार्ग पर भगवान राम अपने चरणों से शापग्रस्त अहिल्या का उद्धार करते हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र की की पूजा के लिए फूल लेने राजा जनक की पुष्प वाटिका में पहुंचे। तभी सीता भी अपनी सखियों के साथ वाटिका में पहुंचती है। कलाकारों ने बड़ी सजीवता से अभिनय कर दर्शकों का मन मोहा। रामलीला का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।