Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Women from the Purvanchal region have begun preparations for the Chhath festival

Pithoragarh News: छठ महापर्व के लिए पूर्वांचली महिलाओं ने शुरू की तैयारियां

Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Women from the Purvanchal region have begun preparations for the Chhath festival
लोहाघाट (चंपावत)। छठ महापर्व के लिए पूर्वांचली लोगों ने तैयारियां शुरू हो गई हैं। महापर्व के लिए पूर्वांचल की महिलाओं ने बाजार पहुंचकर पूजा-अर्चना से संबंधित सामग्री की खरीदारी की। छठ व्रती महिला पुष्पा, हीरा देवी, नीमा कुशवाहा और दीपा चौरसिया के साथ वेद प्रकाश ने बताया कि चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ होगी। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। 14 नवंबर को खरना के दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। वहीं, 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाएगी। इसके बाद पारण के साथ चार दिवसीय छठ व्रत का विधिवत समापन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed