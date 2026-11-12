Pithoragarh News: 36.51 लाख का तारबाड़ वन्य जीवों को खेतों और आबादी में आने से रोकेगा

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दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही सीमांत जिले में वन्य जीव दहशत का पर्याय बनने के साथ ही किसानों और अन्य लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जंगली सुअर, बंदर, लंगूर, भालू सहित अन्य वन्य जीव फसलों को नुकसान पहुंचाकर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। वहीं ये वन्य जीव लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। अब इन वन्य जीवों से फसलों के साथ ही लोगों को सुरक्षा मिलेगी।कृषि विभाग गंगोलीहाट और बेड़ीनाग के किसानों को फसलों का नुकसान नहीं झेलना होगा और उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा।सीमांत जिले के लगभग सभी विकासखंडों में वन्यजीव फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की मेहनत बेकार हो रही है और वे खेती छोड़ रोजगार के लिए पलायन करने के लिए विवश हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते एक दशक में खेती का रकबा 12 हजार हेक्टेयर घटा है और 40 हजार से अधिक लोग रोजगार के लिए जिले से पलायन कर चुके हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वन्य जीवों से फसल सुरक्षित बचेगी तो किसान खेती नहीं छोड़ेंगे। खेत बंजर नहीं होंगे और इससे पलायन भी रुकेगा।गुरुबुरानी, खौलागांव, भट्टीगांव, कोटगाड़ी, ब्याती, चिलकिया, गरारू, कुनारू, अनोली, खड़की, नैनोली, रणकोट, ब्यालकटिया, बुरसुम, रेतौड़ा, ढलौना सेरा, जाखनी उप्रेती, अस्कोड़ा, सिमाली, सिमलकोट।............गंगोलीहाट और बेड़ीनाग के विभिन्न गांवों में चेनलिंग ब्रांड यानी तारबाड़ लगाया जाएगा। इससे फसल वन्य जीवों से सुरक्षित रहेगी। जल्द काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद है यह योजना सफल होगी और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।