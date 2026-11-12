Pithoragarh News: आज से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ पर्व की होगी शुरुआत

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नहाय-खाय पर्व से चार दिवसीय छठ पूजा का शुभारंभ होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं नदी या घर में ही स्नान कर पूजा-अर्चना करती हैं। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाती है। पूजा-अर्चना के बाद महिलाएं लौकी, अरहर दाल की सब्जी और रोटी, चावल ग्रहण करने के साथ नहाय-खाय पर्व मनाएंगी। महिलाएं पूरे दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करती हैं।राकेश कुशवाहा ने बताया कि 13 से 16 नवंबर तक छठ पूजा मनाई जाएगी। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन महिलाएं उपवास कर संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना कर छठ पर्व मनाएंगी। उषा अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा के उपवास का समापन होगा।जिला मुख्यालय में यूपी और बिहार मूल के परिवारों ने नहाय-खाय पर्व के साथ ही छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवार में मौजूद सदस्य नहाय-खाय पर्व शुरू होने के बाद छठ पूजा के लिए फल, दीये, थेकुआ का प्रसाद बनाने के लिए आटा, गुड़, चावल सहित अन्य सामग्री की खरीदारी शुरू करेंगे। इसके साथ ही छठ पूजा स्थल की सफाई का कार्य भी शुरू होगा।