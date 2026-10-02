श्रीनगर व्यापार सभा की बैठक में हंगामा, हिसाब-किताब को लेकर व्यापारियों में टकराव

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श्रीनगर व्यापार सभा की बैठक में पिछले हिसाब-किताब को लेकर व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई की नौबत आ गई और बैठक में हंगामा शुरू हो गया। वरिष्ठ व्यापारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। हिसाब-किताब को लेकर कुछ व्यापारी संतुष्ट तो कुछ असंतुष्ट नजर आए। हालांकि, हंगामे के बाद भी बैठक जारी है।

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