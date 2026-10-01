फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Free tests will continue at the sub-district hospital.

Pauri News: उपजिला अस्पताल में जारी रहेंगी मुफ्त जांचें

Thu, 01 Oct 2026 06:53 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 01 Oct 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
Free tests will continue at the sub-district hospital.
फोटों
विज्ञापन

बुधवार देर रात आया आदेश, 31 अक्तूबर या नया टेंडर होने तक बढ़ी व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। उपजिला चिकित्सालय में बृहस्पतिवार से मुफ्त पैथोलॉजी जांच बंद होने की स्थिति बुधवार देर रात जारी आदेश के बाद टल गई। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने निशुल्क डायग्नोस्टिक जांच की मौजूदा व्यवस्था को एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर अथवा नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इससे मरीजों की जांच पहले की तरह निशुल्क होती रहेगी।

राज्य सरकार की निशुल्क डायग्नोस्टिक योजना के तहत पीपीपी मोड में चंदन डायग्नोस्टिक के माध्यम से उपजिला चिकित्सालय में मरीजों की पैथोलॉजी जांच निशुल्क की जा रही है। कंपनी के साथ अनुबंध 30 सितंबर को समाप्त हो गया था। ऐसे में एक अक्तूबर से निशुल्क जांच बंद होने और अस्पताल की अपनी पैथोलॉजी लैब में सरकारी दरों पर जांच शुरू होने की स्थिति बन गई थी। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रचित गर्ग का कहना है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय से बुधवार देर रात आदेश प्राप्त हुआ है। निशुल्क डायग्नोस्टिक जांच की व्यवस्था को एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर अथवा नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है। मरीजों की जांच पूर्व की तरह निशुल्क होती रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed