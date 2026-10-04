श्रीनगर: फोटोग्राफरों की दूसरी बैठक आयोजित, संगठन का नाम फोटोग्राफर्स एसोसिएशन रखने पर सहमति

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निजी होटल में रविवार को श्रीनगर के फोटोग्राफरों की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन का नाम श्रीनगर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन रखने पर सहमति बनी। इसके साथ ही फोटोग्राफरों की मौजूदगी में एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सर्वसम्मति से सरोज बुटोला को अध्यक्ष, नरेश नेगी को उपाध्यक्ष, अनिल सकलानी को सचिव, प्रीतम पंवार को कोषाध्यक्ष और गणेश बर्त्वाल को मीडिया प्रभारी चुना गया। वहीं आदित्य ममगाईं और गोपी मैठाणी को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई।

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