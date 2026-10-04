{"_id":"6ac2616aba798ee3a7054c83","slug":"video-srinagar-preparations-for-ramlila-staging-reach-the-final-stage-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: अंतिम चरण में पहुंची रामलीला मंचन की तैयारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्रीनगर में 11 अक्तूबर से होने वाले आदर्श रामलीला समिति के रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। रामलीला मैदान में मंच और अन्य व्यवस्थाओं का काम तेजी से चल रहा है। वहीं रामलीला में विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाने वाले कलाकार भी अपने-अपने पात्रों के अंतिम अभ्यास में जुटे हैं।रामलीला के लिए पुतले तैयार करने वाले कारीगर भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। समिति की ओर से इस बार मंचन को खास बनाने के लिए व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए जा रहे हैं। आदर्श रामलीला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान राम की बारात के लिए इस बार ऋषिकेश के मशहूर बैंड को बुलाया जा रहा है। इससे राम बारात को भव्य रूप देने की तैयारी है।उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में चल रहा निर्माण एवं अन्य व्यवस्थाओं का कार्य भी अंतिम चरण में है। समिति की ओर से मंचन को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

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