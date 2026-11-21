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श्रीनगर के राजकीय आईटीआई में शनिवार को जिला स्तरीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। महापौर आरती भंडारी ने विभिन्न ट्रेडों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पौड़ी जिले के विभिन्न आईटीआई से वर्ष 2026 में प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षार्थियों को भी प्रमाणपत्र दिए गए। प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रशिक्षार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

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