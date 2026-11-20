07:31 PM, 20-Nov-2026

पंचूर गांव में हुआ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन के बाद पंचूर गांव में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचूर पहुंचने पर परिजनों से माता की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाने को कहा था। उनकी बात पर परिजनों ने शाम को ही पाठ का आयोजन कराया। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पंचूर निवासी डॉ. सूरज मोहन आचार्य ने किया। शाम के समय हुए इस पाठ में परिजनों के लोग भी शामिल हुए। मान्यता है कि मृत्युपरांत मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत पाठ किया जाता है। इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है और परिजनों को भी संबल मिलता है। यह पाठ करीब डेढ़ घंटे का होता है। पाठ के दौरान माता सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।