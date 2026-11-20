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CM Yogi in Panchur Live: सीएम योगी ने भावुक पोस्ट कर लिखा 'मां', गांव में हुआ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ
संवाद न्यूज एजेंसी, यमकेश्वर Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 20 Nov 2026 06:29 PM IST
खास बातें
Yogi Adityanath Panchur Visit, Mother Funeral live updates in Hindi: सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज निधन हो गया। अपनी मां के निधन के बाद आज शाम पंचूर गांव पहुंचे। जानिए पल-पल का अपडेट...
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लाइव अपडेट
07:31 PM, 20-Nov-2026
पंचूर गांव में हुआ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन के बाद पंचूर गांव में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचूर पहुंचने पर परिजनों से माता की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाने को कहा था। उनकी बात पर परिजनों ने शाम को ही पाठ का आयोजन कराया। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पंचूर निवासी डॉ. सूरज मोहन आचार्य ने किया। शाम के समय हुए इस पाठ में परिजनों के लोग भी शामिल हुए। मान्यता है कि मृत्युपरांत मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत पाठ किया जाता है। इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है और परिजनों को भी संबल मिलता है। यह पाठ करीब डेढ़ घंटे का होता है। पाठ के दौरान माता सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
07:12 PM, 20-Nov-2026
हरिद्वार है पंचूर गांव का पैतृक घाट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का अंतिम संस्कार चंडी घाट हरिद्वार में किया जाएगा। हरिद्वार पंचूर गांव का पैतृक घाट है। गांव के लोग परंपरा के अनुसार दाह संस्कार के लिए अपने परिजनों को हरिद्वार ही ले जाते हैं।
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06:28 PM, 20-Nov-2026
सीएम योगी ने की भावुक पोस्ट
सीएम योगी ने अपनी मां के निधन के बाद पंचूर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मां के अंतिम दर्शन किए। मां के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और काफी देर तक उन्हें देखते रहे। इसके बाद उन्होंने एक्स पर तस्वीर के साथ भावुक पोस्ट की।
माँ... ॐ शांति 🙏 https://t.co/boldZQLUPX— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 20, 2026
06:23 PM, 20-Nov-2026
छोड गईं भरा पूरा परिवार
सावित्री देवी के बेटों में सबसे बड़े मानेंद्र सिंह बिष्ट, दूसरे योगी आदित्यनाथ, तीसरे शैलेंद्र मोहन बिष्ट एवं सबसे छोटे महेंद्र सिंह बिष्ट हैं। तीन बहनों में बड़ी बेटी पुष्पा देवी, दूसरी कौशल्या देवी एवं तीसरी बेटी शशि देवी हैं। सावित्री देवी का भरा पूरा परिवार पंचूर गांव में निवास करता है। परिजनों के अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। गांव में बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
06:20 PM, 20-Nov-2026
गांव पहुंचे नाते-रिश्तेदार
सावित्री देवी के निधन की सूचना मिलते ही पंचूर गांव में नाते-रिश्तेदार उमड़ने लगे। गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सावित्री देवी बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव की थीं। सावित्री देवी के चार बेटे एवं तीन बेटियां हैं।
06:15 PM, 20-Nov-2026
इसी साल मई में की थी आखिरी मुलाकात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी मां सावित्री देवी से इसी साल मई में हुई मुलाकात अब उनकी आखिरी मुलाकात बन गई है। उस समय वह अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे और मां का आशीर्वाद लेकर लखनऊ लौटे थे।
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06:13 PM, 20-Nov-2026
कांच के फ्रीजर बॉक्स में रखा जाएगा पार्थिव शरीर
योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद उनकी मां के पार्थिव शरीर को रखने के लिए कांच का फ्रीजर बॉक्स मंगाया गया है।
06:10 PM, 20-Nov-2026
पांचवीं बार पंचूर पहुंचे योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पांचवीं बार अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के अंतिम दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 मई 2022 को अपने भतीजे के चूड़ाकर्म संस्कार के अवसर पर पंचूर गांव पहुंचे थे। तब वह दो रात गांव में रुके थे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और गांव के लोगों से मुलाकात की थी। तब मां सावित्री देवी ने दही चीनी खिलाकर योगी आदित्यनाथ को घर से विदा किया था।
06:00 PM, 20-Nov-2026
हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से कहा कि उनकी माता सावित्री देवी का अंतिम संस्कार कल शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट में होगा। परिजन सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचेंगे। पंचूर गांव से सुबह करीब 7 बजे लक्ष्मण झूला बैराज मोटर मार्ग से सड़क मार्ग से हरिद्वार अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे।
05:48 PM, 20-Nov-2026
CM Yogi in Panchur Live: सीएम योगी ने भावुक पोस्ट कर लिखा 'मां', गांव में हुआ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का आज 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह 11 बजे पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में शोक है।
सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रहीं थीं। पिछले तीन वर्षों से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें चल रहीं थीं। उम्र बढ़ने के साथ वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। पिछले तीन वर्षों से अधिक परेशानी होने के कारण उन्हें एक बार एम्स ऋषिकेश में और एक बार जॉली ग्रांट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था।
सीएम योगी की मां के साथ यादें: इसी साल मई में की थी आखिरी मुलाकात, पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर लिया था आशीर्वाद
सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रहीं थीं। पिछले तीन वर्षों से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें चल रहीं थीं। उम्र बढ़ने के साथ वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। पिछले तीन वर्षों से अधिक परेशानी होने के कारण उन्हें एक बार एम्स ऋषिकेश में और एक बार जॉली ग्रांट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था।
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