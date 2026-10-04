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गढ़वाल विवि के फर्जी दस्तावेज बनाने के प्रकरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार

Alka Tyagi

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:52 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:52 PM IST







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गढ़वाल विवि के फर्जी दस्तावेज बनाने के प्रकरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने तीसरे अभियुक्त को दिल्ली से दबोचा। अभियुक्त BBA की फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर मैनेजर के पद पर कर रहा था नौकरी। ... और पढ़ें

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