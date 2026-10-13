{"_id":"6acdce753cad367b1c01d2b0","slug":"video-bjp-mahila-morcha-burns-effigy-of-congress-in-haldwani-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: भाजपा महिला मोर्चा ने फूंका कांग्रेस का पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में भाजपा महिला मोर्चा नैनीताल ने रविवार को बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर कांग्रेस का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष कंचन उप्रेती की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्राओं के सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद आंगोमचा बिमोल पर छात्राओं से छेड़खानी के आरोप के बावजूद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता उनके साथ खड़े हैं। महिला मोर्चा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामले पर कांग्रेस का रवैया महिलाओं के सम्मान के प्रति उसकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देशभर की महिलाओं की नजर इस मामले पर हैं और छात्राओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में दायित्वधारी रेनू अधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता कल्पना बोरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूनम जोशी, जिला महामंत्री राशि जैन, आभा गोस्वामी, गुंजन सडाना,बसंती मेहरा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

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