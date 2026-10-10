सिडकुल में इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो 2026 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन

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हरिद्वार सिडकुल स्थित सीआईआई की ओर से आयोजित इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि, उद्यमी और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एक्सपो में उद्योगों से जुड़ी आधुनिक तकनीक, उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। समारोह में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विषयों और गतिविधियों को लेकर भी सहभागिता रही।

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