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युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का दिलाया संकल्प
विकसित भारत के संकल्प को साकार करने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के तहत विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात ‘मेरा युवा भारत’ की सीईओ प्रियंका शुक्ला ने की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सचिव सिमरनजीत कौर मौजूद रहीं।
बैठक में युवाओं को नशे से दूर रहने, समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
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