भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने की पत्रकार वार्ता, कांग्रेस पर गलत टिप्पणी करने का आरोप

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हरिद्वार प्रेस क्लब में भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो को लेकर टिप्पणी की गई थी। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, भाजपा नेता विकास तिवारी, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र चौहान और तरुण मौजूद रहे।

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