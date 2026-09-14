{"_id":"6aa7c5ce3af7c0ccab00220e","slug":"video-haridwaran-idol-of-lord-ganesha-was-installed-with-due-rituals-at-the-daksheshwar-mahadev-temple-in-kankhal-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि-विधान से स्थापित की गई भगवान गणेश की मूर्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति विधि-विधान के साथ स्थापित की गई। संतों और श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और सुख-समृद्धि व मंगल की कामना की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हरिद्वार के प्राचीन मंदिरों के साथ ही घरों में भी श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजन किया। दक्षेश्वर महादेव मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। श्री महंत रवींद्र पुरी महाराज ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा-अर्चना की।

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