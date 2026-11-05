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हरिद्वार में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित, अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया विजन

Alka Tyagi

Updated Thu, 05 Nov 2026 06:25 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 06:25 PM IST







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जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में तय हुआ कि हर ब्लॉक क्षेत्र में एंबुलेंस चलाई जाएगी। सदस्यों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड लगाने का मुद्दा भी उठाया गया। बोर्ड बैठक की ओर से कुंभ मेला प्रशासन से चौक-चाैराहे का सौंदर्यीकरण आदि के प्रस्ताव पारित किए गए। ... और पढ़ें

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